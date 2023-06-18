TFF, yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden Samsunspor başkanı olan Yüksel Yıldırım'ı tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı kutladı
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18 Haziran 2023 14:10
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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