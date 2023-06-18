TFF, yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Yüksel Yıldırım'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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