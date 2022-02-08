TFF'ye çağrı: 'En fazla 2 hoca değişsin'

Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Ömer Üründül'den bir değerlendirme geldi.



Üründül, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunurken, bir sezonda takımda en fazla iki teknik adamın görev yapması gerektiğini söyledi.



Ömer Üründül'ün yorumu şu şekilde:



"Takımların geneli performans olarak büyük düşüş içine girince zaten bizde senelerdir devam eden Avrupa'ya göre çok fazla olan teknik direktörlük değişikleri bu sene rekora çıktı. Bunun daha da devamı gelebilir. Benim futbol federasyonuna önerim alınacak yeni bir kararla takımların gelecek sezondan itibaren sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör değiştirebilmesidir."





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