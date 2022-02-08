TFF'ye çağrı: "En fazla 2 hoca değişsin"

Ömer Üründül, son dönemde Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişikliklerini yorumladı ve bir öneride bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'ye çağrı: 'En fazla 2 hoca değişsin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 10:02
Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Ömer Üründül'den bir değerlendirme geldi.

Üründül, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunurken, bir sezonda takımda en fazla iki teknik adamın görev yapması gerektiğini söyledi.

Ömer Üründül'ün yorumu şu şekilde:

"Takımların geneli performans olarak büyük düşüş içine girince zaten bizde senelerdir devam eden Avrupa'ya göre çok fazla olan teknik direktörlük değişikleri bu sene rekora çıktı. Bunun daha da devamı gelebilir. Benim futbol federasyonuna önerim alınacak yeni bir kararla takımların gelecek sezondan itibaren sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör değiştirebilmesidir."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.