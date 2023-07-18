TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!

TFF, gelecek sezon yabancı kuralının 8+3 olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2023 18:30
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 18:41
TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi.

Toplamda 20 takımın yer aldığı sezonda yabancı kuralı da 8+3 şeklinde olacak.

Kulüpler, A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilecek.

Kulüpler, 14 yabancı oyuncu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery