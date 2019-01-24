TFF ve MHK, F.Bahçe ile aynı düşünmüyor! Çakır'a tam puan

ÇAKIR YOYO KOŞACAK

Fenerbahçe Kulübü'nün belki de ilk kez bir maçtan sonra hakem Cüneyt Çakır'ı hedef alması ve MHK'nin de bu hafta Çakır'a görev vermemesi "Acaba TFF de Fenerbahçe ile aynı mı düşünüyor?" sorusunu akıllara getirirken, işinin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.Sarı-lacivertli kulübün Bursaspor maçına yönelik ortaya koyduğu görüntülerle hedef yaptığı hakem Cüneyt Çakır'ın bu kritik pozisyonlarda verdiği kararlar konusunda hem maçın gözlemcisi Sefer Altuntaş'tan, hem de TFF cephesinden tam puan aldığı ifade edildi.MHK yetkililerinin, sarı-lacivertli kulübün ve camianın Skrtel'in pozisyonu ve Bursaspor'un golündeki ofsayt iddiasıyla ilgiliVolkan Demirel'in önünün açık olduğu, Valbuena'nın pozisyonunda da topun rakibe temas edip yön değiştirdiği, rakip oyuncunun ayağının hareketsiz sabit olduğu görüşünde olduğu ifade edildi.Fenerbahçe camiasının Çakır'a yönelik suçlamaları TFF cephesinde karşılık bulmazken, Çakır'a bu hafta maç verilmeme sebebinin ise tecrübeli hakemin pazar günü Portekiz'de UEFA eğitimine katılacak olması olduğu ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupasında maç alacak olan Çakır'ın pazar günü Lizbon'a giderekÜmit Öztürk de hafta sonu UEFA eğitimine katılacağı için bu hafta maç almadı.