TFF ve kulüplerden Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



TFF



TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Başkan Büyükekşi, bayramların toplumu kaynaştırma görevi yaptığını vurgulayarak, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kurban Bayramı'nda manevi değerlerin ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığını belirten Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı'nın toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



GALATASARAY



Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı'nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.



FENERBAHÇE



Fenerbahçe'den paylaşılan kutlama mesajında, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.



BEŞİKTAŞ



Beşiktaş'ın internet sitesinde, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yer verildi.



Başkan Çebi, kutlama mesajında şu görüşleri aktardı:



"Mübarek Kurban Bayramı'nı maalesef ulusumuzu yasa boğan deprem felaketinin neden olduğu yaralarla karşılıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, depremden etkilenmiş vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bayramın getirdiği; birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma ikliminin daim olmasını, önümüzdeki sezonun camiamız adına bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."



Profesyonel liglerden çok sayıda kulüp de Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.





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