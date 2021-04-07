TFF ve Kulüpler Birliği buluşuyor: Maslak zirvesi

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bir süredir devam eden görüş ayrılıklarını masaya yatırmak için bugün bir araya geliyor.



Kulüpler Birliği, Maslak'taki binasında gerçekleşecek olan toplantıda daha önce aldığı, 'TFF kurullarını biz seçelim" kararını resmen iletecek. Ayrıca Beşiktaş ile MHK arasındaki sıkıntı görüşülecek. Gündeme gelecek bir başka konu da Trabzonspor'un TFF'nin alt kurullarını FIFA'ya şikayet etmesi.



Sezon başında TFF'ye verilen "Kulüpler, TFF ve kurullarının kararlarını yargıya taşıyamaz" taahhütnamesi, bundan dolayı da Trabzonspor'un lisansının iptal edilmesinin gündeme gelmesi ortamı germişti. Taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin tartışıldığı ortamda Kulüpler Birliği, Trabzonspor'a tam destek veriyor. Ayrıca hazirandaki yayın ihalesi için de kulüpler ve TFF karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.



Toplantıya Mustafa Cengiz ve Ali Koç katılmayacak.



