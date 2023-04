TFF ve GoArt Metaverse'den deprem bölgesi için yeni proje

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler yararına GoArt Metaverse platformu ile iş birliği anlaşmasına imza attı.



Yeni proje; TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, GoArt Metaverse platformu kurucusu ve CEO'su Burak Soylu ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.



Mehmet Büyükekşi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketiyle çok büyük can kayıpları yaşandığını belirterek, şunları söyledi:



"Yaraları sarmak için biz de tüm camiamızla birlikte bir olduk. Futbol, dünyanın en popüler oyunu. Böyle zamanlarda futbolun gücünü elimizden gelen her vesileyle iyilik için kullanmalıyız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 'omuz omuza' verdik. 1 Mart gecesi başlattığımız kampanya canlı yayınlarla milyonlara ulaştı. Camiamızın ortaya koyduğu bu birliktelik, toplumsal birlikteliğe dönüştü. Futbolumuzda sadece kötü günlerde değil, her gün bu birlikteliği görmeye ihtiyacımız var."



"Omuz Omuza" kampanyasında toplanan bağışlarla, 4 bin konteyneri mayısın ilk yarısında ihtiyaç sahiplerine teslim etmiş olacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Toplamda ise 7 bin konteyner hedefimiz var. Ama yeterli değil, devam etmeliyiz. 'Omuz omuza' kampanyamızı 15 Haziran'a kadar sürdüreceğimizin sözünü vermiştik. İşte bugün de tüm geliri kampanyamıza aktarılacak yeni bir proje ekliyoruz. Proje ortağımız GoArt firması, 2017 yılından bu yana kurgusal evrenler inşa ediyor. Dünyanın ilk metaverse kentini Elazığ'ın tarihi yerlerinden Harput'ta kuran ve dünya çapında ödül alarak sınırları aşan bir firma. Geliştirdiği artırılmış gerçeklik platformuyla gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki boşluğu kapatan GoArt, bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeyi şimdi de depremzedelerimizin yararına kullanıyor." diye konuştu.



Volkan Demirel'e teşekkür



GoArt ile birlikte bu defa herkesi, teknolojik olarak yeni bir alan olan ve federasyonlar ya da spor kulüpleri özelinde dünyada pek az örneği görünen bir metaverse alanına davet ettiklerini söyleyen Büyükekşi, projeyi şöyle anlattı:



"Bu metaverse içerisinde TFF müzesi, depremde hayatını kaybeden futbol ailemizin çok değerli üyelerinin her birinin adının yer aldığı 6 Şubat Anıtı, Omuz Omuza Sahası ve ödüllerin sergilendiği bir alan bulunuyor. TFF müzesinde Türk futbol tarihini anlatan önemli içerikler sergileniyor. Kullanıcılar sanal ortamda müzeyi gezerek farklı bir deneyim yaşayabilecekler. Yine aynı şekilde kullanıcılar, sanal evrende oluşturulan stadyuma girebilecekler. Burada, kendi avatarları ile TFF Omuz Omuza sahasına çıkarak penaltılarıyla iyilik için hücum edecekler. Oyuna katılan kullanıcılara bir yandan da başta kulüplerimiz tarafından kampanyamıza hediye edilen imzalı formalar olmak üzere birbirinden özel hediyeler kazanma şansı veriyoruz. Bu projeyi bize getiren, kurulum ve işletim maliyetlerinin tamamını üstlenen, yüklü bir miktarda bağış yapan ve kampanyanın bitiş tarihine kadar elde edilecek gelirin tamamını 'Omuz Omuza' kampanyasına bağışlayan GoArt firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum."



Volkan Demirel'e de deprem bölgesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Büyükekşi, "Sevgili Volkan hocam ilk günden bu yana hayatını adeta bu bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için adadı. Omuz Omuza'nın da gönüllü elçisi oldu. Bugün de bizi yalnız bırakmadı. Yaptıklarını yakından takip ediyor ve kendisine takdirlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Türk halkı ve tüm futbolseverleri GoArt Metaverse programını indirerek, penaltılarıyla depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel: "Keşke bunları hiç yaşamamış olabilsek"



Toplantıda bir konuşma yapan Volkan Demirel de şunları kaydetti:



"Hatay'da yaşayan insanlar galip geldiğimiz maçtan sonra mutlu yattı ancak sabahına çok büyük acılarla, çok büyük kayıplarla uyandı. Kimileri eşini, kimileri işini, kimileri geleceğini, kimileri geçmişini kaybetti. Ben de orada tanıdığım çok insanı kaybettim. Ve oradaki insanların şu an da dahil neler yaşadığını, iki gün önce orada olduğum için çok iyi biliyorum. Yağmur yağsa çadırda ıslanıyorlar, hava ısınsa çadırda terliyorlar. Şartlar ve imkanlar çok zor. Bu insanları eski şartlarına, eski hayatlarına döndürebilmek için de elinden gelen her şeyi yapan herkese sizlerin huzuruna çok teşekkür ediyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsek, keşke bunları hiç yaşamamış ve bir daha da yaşamayacak olabilsek. Ve hep beraber güzel mutlu günlere ulaşabilsek."



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, ilk günden beri yanlarında olduğu için teşekkür eden Demirel, "Başkanımıza, yönetici abilerimize, vatanımıza, milletimize, devletimize herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten olması gerekeni olabildiği kadar yapmaya çalıştılar. Yeterli oluyor mu, olmuyor ama olacaktır. Çünkü ben inanıyorum ki Türk milleti her zaman bu zor durumlarda el ele vererek, renk, din, ırk hiçbir şey ayırt etmeden elini taşın altına koyacaktır ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışacaktır." diye konuştu.



Burak Soylu: "Elimizi taşın altına koymaya devam ederek TFF ile iş birliği yapıyoruz"



GoArt Metaverse kurucusu ve CEO'su Burak Soylu ise ilk günden bu yana ellerindeki tüm imkanları seferber ederek afet bölgesinde, hayatın normale dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Elimizi taşın altına koymaya devam ederek TFF ile iş birliği yapıyoruz. TFF'in başlattığı 'Omuz Omuza' kampanyası bünyesinde yeni bir proje başlattık. Metaverse evreninde kurgunun sanal, faydanın ise gerçek olduğuna duyduğumuz inançla, bu potansiyeli harekete geçirmek ve depremden etkilenen bölgelerimiz için bir proje başlatmak istedik. Bu amaçla Türkiye Futbol Federasyonu ile ele ele verdik ve TFF için GoArt Metaverse platformu üzerinden 3D olarak tasarlanan bir sanal alan yarattık. GoArt Metaverse App'in içerisinde TFF için oluşturulacak bu özel alanda müze, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyum tasarladık."



GoArt Metaverse



GoArt Metaverse platformunun, deprem bölgesi ve afetten etkilenen futbol paydaşları için metaverse evreninde yeni başlattığı bu projesinde, platform üzerinde 3D olarak tasarlanan sanal evren ve bağış seçeneklerinin yanı sıra, TFF müzesi, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyum yer alacak.



Oyundan elde edilecek tüm gelir, TFF'nin "Omuz Omuza" kampanyasına aktarılarak depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kente dönüşecek.



Konuşmaların ardından Büyükekşi ve Soylu, iş birliği anlaşmasını imzaladı.



Volkan Demirel, depremde hayatını kaybeden Ganalı oyuncu Christian Atsu'nun isminin yer aldığı, Atakaş Hatayspor oyuncularının imzalarının bulunduğu takım formasını Mehmet Büyükekşi'ye hediye etti.













