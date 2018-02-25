TFF ve FIFA ofsayt kuralı, 2017-2018 ofsayt talimatı kuralları

Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA oyun talimatlarına göre ofsayt kuralını tanımı nedir? Hangi pozisyonlarda ofsayt kararı geçerli olur? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanırken, ofsayt kuralı tartışma yarattı.Ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir. Bir oyuncunun eğer: o Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın yarı alanında (orta saha çizgisi hariç) ise ve o Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır. Kaleciler dahil tüm oyuncuların el ve kolları dikkate alınmaz. Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda ofsayt pozisyonunda değildir:• Sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise veya• Son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise.Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesiyle aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır:• Takım arkadaşının oynadığı veya dokunduğu topla oynayarak veya topa dokunarak oyuna müdahale ederse,• Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse,• rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse,• top için rakibiyle mücadeleye girerse,• Yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs ederken bu aksiyon rakibini etkilerse,• Rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa, veya• Aşağıda belirtilen durumlarda, topla oynayarak veya rakip oyuncuya müdahale ederek bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederse,• Top, kale direkleri, üst direk, müsabaka hakemleri veya bir rakip oyuncudan geri döndüğünde veya sektiğinde,• Top, rakip tarafından kasti olarak kurtarıldığında. Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu eğer topu bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa (rakip oyuncu tarafından yapılan bilerek kurtarma dışında), bu durum "bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmek" olarak değerlendirilmez. Bir oyuncunun elleri/kolları hariç (kendi ceza alanında bulunan kaleci dışında) vücudunun herhangi bir bölümüyle kaleye giden veya kaleye çok yakın geçen bir topu durdurmasına veya durdurmaya teşebbüs etmesine "kurtarma" adı verilir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:• Ofsayt pozisyonunda hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi halinde eğer rakibinin oynama imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse(örneğin rakibini bloklarsa)ihlal Kural 12 ye göre cezalandırılmalıdır.• Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden olduğu için faul ile cezalandılır.• Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya bir ihlal yapıldığında, ihlal yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.•kale vuruşu•taç atışından veya•köşe vuruşundan alması durumunda bir ofsayt ihlali yoktur.Bir ofsayt ihlali meydana geldiğinde, ihlal oyuncunun kendi yarı alanında gerçekleşmiş olsa dahi, hakem ihlalin yapıldığı noktadan kullanılmak üzere bir endirekt serbest vuruş verir. Hakemin izni olmadan oyun alanını terk eden savunma oyuncusu, ofsayt takibi açısından, oyunun bir sonraki durduğu ana ya da savunma yapan takım topu kendi ceza alanı dışında orta saha çizgisine doğru oynayana kadar, kendi kale çizgisi ya da taç çizgisi üzerinde kabul edilecektir. Eğer oyuncu oyun alanını kasten terk etmişse, top oyun dışı olduğu ilk anda ihtar verilmelidir.Bir hücum oyuncusu, aktif oyuna dahil olmamak amacıyla oyun alanı dışına adım atabilir ya da oyun alanı dışında durabilir. Eğer bu oyuncu, oyun durmadan önce ya da savunma yapan takım topu kendi ceza alanı dışında orta saha çizgisine doğru oynamadan önce, kale çizgisi üzerinden tekrar oyun alanına girer ve oyuna müdahil olursa, oyuncu ofsayt takibi açısından kale çizgisi üzerinde kabul edilecektir. Oyun alanını kasıtlı olarak terk eden, daha sonra hakemin izni olmadan tekrar giren ve ofsayt ihlaliyle cezalandırılmayıp avantaj sağlayan oyuncuya ihtar verilmelidir. Eğer bir hücum oyuncusu top kaleye girerken kale direkleri arasında ve kale içinde sabit bir şekilde durursa, bir ofsayt ihlali yapmadıysa veya 12. Kuralda belirtilen bir ihlalden suçlu değilse, gol geçerli sayılmalıdır. Bir ihlal olması durumunda ise oyun endirekt veya direkt serbest vuruşla tekrar başlatılır.