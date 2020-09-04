TFF, transferde 'vergi borcu' şartını kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni transferlerin tescilinde aranan SGK ve vergi borcu olmama şartını geçici olarak kaldırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
TFF, transferde 'vergi borcu' şartını kaldırdı!
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04 Eylül 2020 17:32
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni futbolcu tescilinde SGK ve vergi borcu olmama şartını 2020/21 transfer dönemine mahsus olarak geçici şekilde kaldırdığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi."



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