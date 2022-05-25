TFF, transfer dönemini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 futbol sezonunun transfer döneminin 17 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF, transfer dönemini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2022 15:45
Türkiye futbol Federasyonu, birinci ve ikinci transfer tescil dönemini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yaz transfer döneminin 17 Haziran'da, Kış transfer döneminin ise 12 Ocak'ta başlayacağı belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ