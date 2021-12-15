TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay'ın istifa ettiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti
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15 Aralık 2021 16:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." denildi.

Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.


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