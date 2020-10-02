TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı
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02 Ekim 2020 18:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 100 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

PFDK'nin bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da onandı.

Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un 12 bin lira para cezasını da onadı.



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