TFF Tahkim Kurulu Tahir Kıran'ın cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Tahkim Kurulu Tahir Kıran'ın cezasını onadı!
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17 Şubat 2022 20:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın 25 bin liralık para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kıran'ın medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen 25 bin lira para cezası oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurul ayrıca, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yukatel Kayserispor futbolcusu Uğur Demirok'un 3 resmi müsabakadan men cezasının da onandığını duyurdu.

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