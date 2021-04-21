TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı
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21 Nisan 2021 15:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezasının da onandığı bildirildi.



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