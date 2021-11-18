TFF Tahkim Kurulu, Göztepeli Yalçın Kayan'ın 3 maç cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Göztepeli oyuncu Yalçın Kayan'a verdiği 3 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Göztepe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Yalçın Kayan'ın bu cezasını onama kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Göztepe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Yalçın Kayan'ın bu cezasını onama kararı aldı.