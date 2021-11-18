TFF Tahkim Kurulu, Göztepeli Yalçın Kayan'ın 3 maç cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Göztepeli oyuncu Yalçın Kayan'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Tahkim Kurulu, Göztepeli Yalçın Kayan'ın 3 maç cezasını onadı
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18 Kasım 2021 19:11
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Göztepeli oyuncu Yalçın Kayan'a verdiği 3 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Göztepe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Yalçın Kayan'ın bu cezasını onama kararı aldı.


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