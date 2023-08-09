TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu
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09 Ağustos 2023 21:46
TFF, Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 09 Ağustos tarihli toplantısında Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.
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