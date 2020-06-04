TFF, Süper Lig'in maç saatlerinde değişikliğe gitti!

Süper Lig'de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.





Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan ve daha önce maç saati 21.45 olarak ayarlanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması, 21.00'e çekildi.