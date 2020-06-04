TFF, Süper Lig'in maç saatlerinde değişikliğe gitti!

Türkiye Futbol Federasyonu, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftaların maç saatlerinde değişikliğe gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
TFF, Süper Lig'in maç saatlerinde değişikliğe gitti!
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04 Haziran 2020 17:12
Süper Lig'de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan ve daha önce maç saati 21.45 olarak ayarlanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması, 21.00'e çekildi.






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