TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Haber; AA
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TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
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25 Ocak 2021 14:24
TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasındaki kupa mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.



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