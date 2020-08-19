TFF Süper Kupa Katar'da!

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı devre arasında ve Katar'da oynanacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
TFF Süper Kupa Katar'da!
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19 Ağustos 2020 10:07
2020-21 sezonunu 11 Eylül'le başlatmaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu 21 takımlı ligin fikstürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre TFF yetkilileri Süper Lig'in ilk yarısını 16, ikinci yarısını ise 24 hafta oynatacak. Yapılan planlamaya göre ikinci yarıda hafta içi fikstürleri ile sezonun tamamlanması düşünülüyor.

Süper Kupa Katar'da!

Federasyonun bir başka projesi ise Süper Kupa maçıyla ilgili. Bu sezon Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın normalde sezon başlamadan yapılması gerekiyor. Ancak iddialara göre TFF zaman darlığı nedeniyle bu maçı devre arasına alacak.

Karşılaşmanın Katar'da yapılması da ciddi şekilde konuşuluyor.

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