TFF, Serdar Saatçı'ya teşekkür etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Kayserispor maçında hakemin korner verdiği pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyen Serdar Saatçı'ya teşekkür etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, Serdar Saatçı'ya teşekkür etti
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13 Aralık 2021 11:50
Türkiye Futbol Federasyonu, Yukatel Kayserispor maçında hakem Ali Şansalan'ın Beşiktaş lehine korner kararı verdiği bir pozisyonda topun kendisinden auta çıktığını belirterek kararı değiştirten Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı'ya teşekkür etti.

Federasyonun internet sitesinden paylaşılan teşekkür mesajında, "Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, Beşiktaş futbolcusu Serdar Saatçı, oyunun 0-0 olduğu bölümde takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunmuştur. Fair play ruhunu bizlere yaşatan Serdar Saatçı ve bu anlamlı davranışa imza atan bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Beşiktaş Kulübünü kutlar, örnek tavrı ve dürüst oyuna katkısı için genç oyuncuya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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