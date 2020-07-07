TFF, Serdar Aziz'i hakaretten sevk etti

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından PFDK'ya sevk edildi.

Haber; Sporx.com
TFF, Serdar Aziz'i hakaretten sevk etti
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07 Temmuz 2020 19:39
TFF Hukuk Müşavirliği, Göztepe maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz'in "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde hakaretle ilgili yer alan bölümde, "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası" şeklinde bir ifade kullanılıyor.

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