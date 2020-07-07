TFF, Serdar Aziz'i hakaretten sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Göztepe maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz'in "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde hakaretle ilgili yer alan bölümde, "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası" şeklinde bir ifade kullanılıyor.
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TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR
Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde hakaretle ilgili yer alan bölümde, "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası" şeklinde bir ifade kullanılıyor.
FEGHOULI'Yİ BEKLEYEN CEZA, TIKLAYIN