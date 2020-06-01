TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaş günü nedeniyele kutlama mesajı paylaştı.

Haber; AA
TFF, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı
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01 Haziran 2020 14:19
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin milli takımlara ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" ifadeleri kullanıldı.

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