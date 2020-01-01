AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFÝNFransaFRAGallerGALHýrvatistanHIRHollandaHOLÝngiltereINGÝskoçyaÝSKÝspanyaISPÝsveçISVÝsviçreISÇÝtalyaÝTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

TFF, Þenol Güneþ için kararýný verdi

TFF Baþkaný Nihat Özdemir, EURO 2020'de hayal kýrýklýðý yaþayan Ay-Yýldýzlýlar'da Þenol Güneþ'le görüþtü ve "Bugünlere birlikte geldik, baþarýlarý birlikte kazandýk. Yola birlikte devam edeceðiz" dedi.

TFF, Þenol Güneþ için kararýný verdi
Büyük beklentilerle gittiðimiz EURO 2020'de gruptan puan alamadan elenen A Milli Takýmýmýz'da herkes, teknik direktör Þenol Güneþ'in geleceðini merak ediyordu. Güneþ, Türkiye'ye dönüþ sonrasýnda Milli Takým profesyonelleri ile görüþüp, neden böyle bir olumsuz bir tablonun ortaya çýktýðý konusunda fikir alýþveriþinde bulundu.

ÞENOL GÜNEÞ'E TAM DESTEK

Hazýrlayacaðý raporu TFF yönetimi ile paylaþacak olan Güneþ'e, Baþkan Nihat Özdemir'den tam destek geldiði belirtildi.

"DÜNYA KUPASI'NA BERABER GÝDECEÐÝZ"

Özdemir'in, deneyimli hocaya, "Bugünlere birlikte geldik, baþarýlarý birlikte kazandýk. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupasý var. Ýnþallah oraya da gideceðiz. Her þartta yola birlikte devam edeceðiz" dediði öðrenildi.

"2022'DE MUTLAKA OLACAÐIZ"

Þenol Güneþ, baþkan Nihat Özdemir'e teþekkür ederek, "2022'de mutlaka olacaðýz" karþýlýðýný verdiði bildirildi.

Son Dakika Haberleri
iddaa tahmini: Galler - Danimarka
TFF, Þenol Güneþ için kararýný verdi
iddaa tahmini: Ýtalya - Avusturya
EURO 2020 günün maçlarý (Ýtalya - Avusturya, Galler - Danimarka)
Ýtalya - Avusturya maçý canlý olarak Tuttur'da
Galler - Danimarka maçý canlý olarak Tuttur'da
Lovren: "DK finalinden önce 2 kilo salam, 2 kruvasan yiyip aþýrý kola içti"
Lukaku: "Ben Ronaldo'yu kýskanýyorum, o da beni kýskanýyordur"
Cristiano Ronaldo: "Brokoli, tavuk, pilav, su"
UEFA'dan Müslümanlar için Heineken kararý!
Sporx Anasayfasýna Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig Ýngiltere Premier Lig Ýspanya La Liga Ýtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadýnlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Þampiyonasý
Diðer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarýþý
SPORX
Bize Ulaþýn Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarý Çerez Politikalarý Kurumsal
Uygulamalarýmýz
Apple Store Google Play