TFF, Þenol Güneþ için kararýný verdi

Büyük beklentilerle gittiðimiz EURO 2020'de gruptan puan alamadan elenen A Milli Takýmýmýz'da herkes, teknik direktör Þenol Güneþ'in geleceðini merak ediyordu. Güneþ, Türkiye'ye dönüþ sonrasýnda Milli Takým profesyonelleri ile görüþüp, neden böyle bir olumsuz bir tablonun ortaya çýktýðý konusunda fikir alýþveriþinde bulundu.



ÞENOL GÜNEÞ'E TAM DESTEK



Hazýrlayacaðý raporu TFF yönetimi ile paylaþacak olan Güneþ'e, Baþkan Nihat Özdemir'den tam destek geldiði belirtildi.



"DÜNYA KUPASI'NA BERABER GÝDECEÐÝZ"



Özdemir'in, deneyimli hocaya, "Bugünlere birlikte geldik, baþarýlarý birlikte kazandýk. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupasý var. Ýnþallah oraya da gideceðiz. Her þartta yola birlikte devam edeceðiz" dediði öðrenildi.



"2022'DE MUTLAKA OLACAÐIZ"



Þenol Güneþ, baþkan Nihat Özdemir'e teþekkür ederek, "2022'de mutlaka olacaðýz" karþýlýðýný verdiði bildirildi.



