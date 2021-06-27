TFF Sağlık Kurulu, takım doktorları için eğitim programı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların gelecek sezonki takibinin sağlanması için eğitim programı düzenleneceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Sağlık Kurulu, takım doktorları için eğitim programı düzenleyecek
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27 Haziran 2021 17:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların gelecek sezonki takibinin sağlanması için eğitim programı düzenleneceğini açıkladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ve Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek eğitim programı, 1 Temmuz Perşembe günü çevrim içi yapılacak.

Doktorlar Mustafa Yıldız, Mustafa Yenerel, Mustafa Erelel ve Alpay Medetalibeyoğlu tarafından kulüp doktorlarına verilecek eğitim vasıtasıyla, geçen sezon Kovid-19 geçirmiş tüm futbolcuların yeni sezondaki takibinin sağlanıp, yaşanması olası sorunların önlenmesi hedefleniyor.


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