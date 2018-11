SEVK AÇIKLAMALARI SADECE BİR KEZ ERTELENDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in derbi karşılaşmasıyla ilgili TFF'nin sevk kararını Schalke 04 ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi müsabakasıyla aynı güne denk gelmesine gösterdiği tepki "Acaba TFF bu sevkleri bir gün sonraya erteleyebilir miydi? Ve bugüne kadar benzer durumdan dolayı hiç ertelenen sevk kararı oldu mu?" sorularını gündeme getirdi......Ve SPORX bu soruların cevabını sizler için araştırırken TFF'nin yaklaşık 10 yıldır uyguladığı bu prosüdürün bugüne kadar sadece bir kez o da Galatasaray için deldiği ortaya çıkarttı.2008 yılında federasyon başkanlığı koltuğuna oturan Mahmut Özgener döneminden bu yana haftanın sevk bildirimlerini salı günü 14.00'a kadar gerçekleştiren ve takımları 48 saatlik savunma süresi vererek haftalık olağan PFDK toplantılarını perşembe gününe oturtan futbol federasyonu, o günden bu yana bir çok takımımızın kritik Avrupa kupası maçı oynamasına rağmen bu prosedürden ödün vermezken; sadece 10.12.2003 tarihinde (salı günü) yaptığı sevk işleminde aynı gün Şampiyonlar Liginde Juventus maçına çıkacak olan Galatasaray'ın iki yabancı futbolcusu Drogba ve Eboue'nin sevk duyurusunu maçtan bir gün sonraya bıraktı.TFF'nin vefat eden eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın anısına Drogba ve Eboue'nin ligde oynadıkları Elazığspor maçına "Thank you Mabida ve Rest in peace Nelson Mandela" yazılı tişörtlerle çıkmalarından dolayı TFF talimatları gereği karşılığı talimatlara ayrıkılıktan uyarı olan sevk işlemini, olayın hassasiyeti dikkate alınarak Juventus maçının sonrasına bırakılmasına karar verilmişti. Böylelikle TFF, 6-9.12.2013 tarihinde oynanan o haftanın sevk işlemini 10.12.2013 (salı günü) yapılıp 13.12.2013 (perşembe günü) PFDK toplantısıyla karara bağlanmasına karşılık Drogba ve Eboue'nin sevkleri ertelendiğinden PFDK bu oyuncularla ilgili kararını 17.12.2013 tarihinde vermiş oldu.Ve PFDK daha önceki benzer ihlallerde olduğu gibi iki Galatasaraylı futbolcunun bu eylemiyle ilgili "ceza tayinine yer olmadığına" kararı verdi.