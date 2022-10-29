TFF Plaj Futbol Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi 2022 Süper Finalleri'nde yarı finalistler belli oldu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Alanya Belediyesi Galip Dere Plajı Plaj Futbolu Stadı'nda gerçekleştirilen 2022 Süper Finalleri'nde çeyrek final maçları oynandı.



Rakiplerini geçen Özderespor Demirler İnşaat, Seferihisar Citta Slow, City Line Alanya Belediyespor ve Ömeroğulları Ercişspor adlarını yarı finale yazdırdı.



Yarı finalde yarın saat 14.30'da Özderespor Demirler İnşaat ile Seferihisar Citta Slow, saat 16.00'da ise City Line Alanya Belediyespor ve Ömeroğulları Ercişspor finale çıkabilmek için mücadele edecek.



Şampiyonun belirleneceği final maçı ise 31 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.



Çeyrek final müsabakalarından önce TFF yetkilileri, Alanya Belediyesi çalışanları, hakemler ve takımlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Her müsabakadan önce Türk basınının duayen ismi, usta spiker ve gazeteci Halit Kıvanç anısına saygı duruşunda bulunuldu.





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