TFF, PFDK sevklerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Süper Lig kulübünün PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, PFDK sevklerini açıkladı
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14 Kasım 2023 21:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor ve Yukatel Adana Demirspor'u disiplin kuruluna verdi.

Müşavirlik, Adana Demirpspor antrenörlerinden Serkan Damla'yı sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'nu ise talimatlara aykırı hareketi ile sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle disipline gönderdi.

TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü, Boluspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor'u disiplin kuruluna yolladı. Ayrıca Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa PFDK'ye verildi.

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