TFF, ofsayt için yeni sistem getirebilir!

Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında ofsaytlar geliyor. VAR'ın kullanılmasına rağmen ofsayt tartışmaları hâlâ tam gaz devam ediyor. Çünkü ofsayt çizgilerini VAR'da görev yapan hakemler, operatör yardımı ile belirliyor. Yani devreye yine insan unsuru girmiş oluyor. TFF, bu tartışmalara son vermek adına Hawk Eye firmasının yeni teknolojisi olan yarı otomatik ofsayt sistemini (SAOT) yakından takip ediyor.



Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir süreçten geçen sistemi Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda da takip edecek. SAOT geçer not alırsa, Süper Lig'de de uygulanması için temaslara başlanacak.



SANİYELER İÇERİSİNDE KARAR



Bu sistemde, şu an yürürlükteki VAR ofsayt sisteminin dayanağı olan 'maçı izlediğimiz yayın kameralarından farklı olarak' temel veriler; stadyumların çatılarına yerleştirilen 12 özel yapım kamerayı kullanacak.



Bu kameralar topun ve oyun alanında oynayan 22 futbolcunun 3 boyutlu 29 farklı sanal bedensel noktasını saniyede 50 kere tarayarak yaptığı ölçümleri anında yapay zeka programına yollayacak, bu programın tespit ettiği bilgiler gerçek zamanlı olarak değerlendirilip ofsayt görüntüsü anında VAR hakemlerine iletilecek, bu nedenle ofsayt tespitleri saniyeler içerisinde yapılabilecek.



FEDERASYONLARA MALİYET...



Sistemin, kulüplere ve federasyona olan maliyetinin ne kadar olduğu açıklanmadı. Ancak bu sistemin federasyonlara mali bir yük getireceği kesin olarak görünüyor. Premier Lig'de ise SAOT sistemi için kulüpler arasında bir oylama yapılacak. Dünya Kupası'nda ilk kez denenecek olan sistemi görmek isteyen kulüpler, aralık ayında kararını verecek.







