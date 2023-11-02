TFF'nin zammı hakemleri memnun etmedi!

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör hakem ve gözlemci ücretlerine zam yaptı. BAL Ligi'nde maç başı ücret 560 TL'den 840 TL'ye çıktı. Ancak bu artış hakemlerce yetersiz bulundu...

Haber; Akşam
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TFF'nin zammı hakemleri memnun etmedi!
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02 Kasım 2023 09:47
Son güncelleme 02 Kasım 2023 09:48
Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör hakem ve gözlemcilerin ücretlerine yüzde 70'e varan zam yaptı. Orta hakem ücretleri 560 TL'den, 840 TL'ye çıkarken, yardımcılar 340'tan 510 TL'ye yükseldi. 280 TL alan 4. hakemin ücreti 420 TL olarak güncellenirken, gözlemcilerin ücretleri de 280 TL'den, 420 TL'ye çıktı.

Harcırahlar 150 km altı için, 275'ten 420'ye; 150 km üstü ise 650'den 980 TL'ye yükseltildi. Müsabaka tazminatları da bölgelere göre yüzde 100'den, yüzde 25'e kadar değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.

Ancak amatör hakemlerin bu artışlardan memnun olmadıkları ve daha yüksek zam beklentisi içinde bulundukları öğrenildi. Hakemler isimlerini vermeden sosyal medyada yapılan zamları eleştiren yorumlarda bulundu.

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