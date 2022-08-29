TFF'nin yeni kurul üyeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sağlık kurulu, onur kurulu, sağlık ve performans icra kurulu, bölge sağlık birimi başkanları, dopingle mücadele kurulu, dış ilişkiler kurulu, fair play ve sosyal sorumluluk kurulu üyeleri belirlendi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman akademisyen, bilim insanı, doktor ve gazetecilerden oluşan kurul üyeleri, görevlerine başladı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurullarda görev alan üyelere teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.



Başkan Büyükekşi, "Şeffaflık, adalet, güven prensipleri çerçevesinde hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu tüm unsurlarıyla Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



TFF, 5 kategoride centilmenlik ödülü verecek



TFF, ayda bir 5 kategoride centilmenlik ödülü verecek.



Ayın en centilmen takımı, teknik direktörü, futbolcusu, hakemi ve taraftarı, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından tespit edilecek ve her ay kamuoyuyla paylaşılacak.



TFF'nin kurullarında şu isimler yer aldı:



Sağlık kurulu



Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)



Prof. Dr. Bülent Bayraktar (Başkan yardımcısı)



Prof. Dr. Eyüp Gümüş (Başkan yardımcısı)



Onur kurulu



Prof. Dr. Ömer Türel



Prof. Dr. Vahit Özmen



Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet



Sağlık ve performans icra kurulu



Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)



Bölge sağlık birimi başkanları



Adana - Prof. Dr. Yaman Sarpel



Ankara - Uzman Dt. Muhlis Polat



Antalya - Uzman Dr. Abdülaziz Türksoylu



Bursa - Prof. Dr. Hakan Gür



Diyarbakır - Uzman Dr. Murat Gözen



Erzurum - Dr. Öğretim Üyesi Bilgehan Öztop



İstanbul - Prof. Dr. İbrahim Tuncay



İzmir - Prof. Dr. Metin Ergün



Kayseri - Prof. Dr. Sinan Karaoğlu



Malatya - Doç. Dr. Emre Ergen



Sakarya - Prof. Dr. Yavuz Kocabey



Samsun - Prof. Dr. Yılmaz Tomak



Trabzon - Op. Dr. Yusuf Aşık



Van - Doç. Dr. Şeyhmus Kaplan



Dopingle mücadele kurulu



Prof. Dr. Ömer Taşer (Başkan)



Prof. Dr. Yunus Söylet (Başkan yardımcısı



Dış ilişkiler kurulu



Şevki Mütevellioğlu (Başkan)



Ahmet Kılıçoğlu (Başkan vekili)



Bülent Özcan (Başkan vekili)



Fair play ve sosyal sorumluluk kurulu



Prof. Dr. Tamer Yılmaz (Başkan)



Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen



Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu



Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu



Attila Gökçe



Ömer Üründül



Ali Erten



Banu Yelkovan



Berrin Altınöz





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