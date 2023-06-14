TFF'nin Stefan Kuntz planı ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürekli görevine son verileceği iddia edilen Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilgili planı ortaya çıktı. TFF, Letonya ve Galler maçlarından birinde puan kaybı halinde Kuntz ile yollarını ayıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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TFF'nin Stefan Kuntz planı ortaya çıktı!
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14 Haziran 2023 11:34
A Milli Futbol Takımı, kritik Letonya ve Galler maçları öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Riva'da yapılan akşam idmanında takım taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Kuntz, oyuncularına skor odaklı bir çalışma yaptırırken takımın son derece istekli oldukları gözlendi.

KADERİNİ BELİRLEYECEK

Ay-Yıldızlı ekibimizin Letonya ve Galler ile oynayacağı 2 maç, koltuğu sallanan sallanan Stefan Kuntz'un kaderini belirleyecek.

İki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar'da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz'un görevine son verilecek.

KREDİSİ AZALMIŞ DURUMDA

Katıldığı televizyon programında Kuntz'un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrılık iddialarına karşın, "Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli" vurgusunda bulunmuştu. Kamuoyundaki yerli teknik adam baskısı da Kuntz'un kredisini hayli azaltmış durumda.

B PLANI YAPILIYOR

Milli Takımlar'dan sorumlu TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un da ayrılık ihtimaline karşı B Planı üzerinde şimdiden aday çalışması yaptığı ve liste hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında.

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