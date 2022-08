TFF'nin özel davetlileri dev maçı izledi

Down Futsal Milli Takımı oyuncuları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde engelli sporların başkanlarıyla bir araya geldi.



TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇINI İZLEDİLER



TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetlisi olarak Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa maçını izleyen dünya üçüncüsü Down Futsal Milli Takımı oyuncuları ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da yer aldığı organizasyonda, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Vidlak yer aldı.



HATIRA FOTOĞRAFI DA ÇEKTİRDİLER



Down Futsal Milli Takımı ile ampute futbolunun dünya ve Avrupa başkanları daha sonra TFF Müzesi'ndeki kupalar önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ