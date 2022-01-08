TFF'nin erteleme için kararı net: 'Olmaz'

Futbol takımlarımızdaki koronavirüs vaka sayılarının artması ile birlikte liglerin veya maçların ertelenme olasılığı yeniden tartışılmaya başlandı. TFF'nin, futbol takımlarında artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle müsabakaların oynanıp oynanmayacağına ilişkin ne karar vereceği merak konusu. Pozitif vakalar sebebiyle maç erteleme durumu bu sezon düzenlenen yeni talimatname ile kaldırıldı.



TALİMATA GÖRE MAĞLUBİYET



5. MADDE 8 VE 9. FIKRA: Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Kovid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez. Kulüplerin pozitif vakalar nedeniyle, futbolcu sayısının 9'un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Erteleme sadece Futbol Federasyonu'nun vereceği özel karara tabi.



TFF CEPHESİ SICAK BAKMIYOR



Futbol Federasyonu ise devlet kapama kararı almadığı takdirde ligleri ertelemeyi düşünmüyor. Bu kararın nedeni ise haziran ayının ikinci haftasına kadar hafta içlerinin Avrupa maçları, Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle kapalı olması. Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası Kulüpler Birliği olayları yakından takip ediyor. Kulüpler Birliği'nin gündeminde henüz erteleme yok.



TARAFTARLARA 3. DOZ AŞI ŞARTI



Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, hatırlatma aşılarını olmayanlarla ilgili kararını açıkladı. TFF koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle stat girişleri için düzenleme getirdi. Buna göre, maçlara girişte 3. doz aşı şartı getirildi.



AFRİKA KUPASI DA ARTIRIYOR



Vaka sayılarının artması nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktörler bir de Afrika Kupası'na gönderdikleri oyunculardan faydalanamıyor. Süper Lig'de mücadele eden 13 takımdan 21 oyuncu bu turnuvaya katıldı. Turnuva 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak.





İLGİLİ VİDEO