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TFF, Murat Sancak'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı tebrik etti

Kaynak: AA
TFF, Murat Sancak'ı tebrik etti
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06 Şubat 2019 12:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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