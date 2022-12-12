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TFF, Murat Aksu'yu tebrik etti

TFF, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Başkanlığına seçilen TFF Başkan Vekili Murat Aksu için tebrik mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF, Murat Aksu'yu tebrik etti
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12 Aralık 2022 22:56
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin (TMPK) başkanlığına seçilen TFF Başkan Vekili Murat Aksu için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcısı Murat Aksu, 12 Aralık Pazartesi günü İstanbul Point Otel'de gerçekleştirilen ve tek aday olarak katıldığı seçimli genel kurul toplantısında TMPK'nin yeni başkanı oldu. Başkan vekilimiz Sayın Murat Aksu ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

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