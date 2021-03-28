TFF: 'Letonya maçına seyirci alınacak'

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa elemesi maçında yüzde 15 oranında seyirci alınacağını açıkladı."2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."TFF'nin Milli Takım'ın Letonya maçına seyirci alacak olmasının ardından, taraftarlar heyecanlandı. Futbolseverler, sosyal medyada, Süper Lig maçlarına taraftar alınıp alınmayacağıyla ilgili yorumlarda bulundu.TFF Başkanı Nihat Özdemir kısa bir süre önce seyirci konusuyla ilgili olarak "Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde, 1 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynama kararımız devam etmekte. 1 Nisan'da bir durum değerlendirmesi yapacağız, aşılanma durumu nedir, vaka sayısı nereye gidiyor, ona göre karar vereceğiz. Nisan sonrasında seyircili oynayıp oynamayacağımız, hangi oranda seyircili oynayacağımız, localarda seyirci olup olmamasını TFF tek başına alamaz." açıklamasını yapmıştı.Şimdi gözler milli maça taraftar alınacak olmasının ardından, TFF'nin 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile yapacağı durum değerlendirmesine çevrildi.