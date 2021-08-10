TFF, kulüplerin oyuncu kontenjanını açıkladı

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF, kulüplerin oyuncu kontenjanını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2021 21:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, kulüplerin A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir." ifadeleri yer aldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.