TFF kararı duyurdu! Kayserispor, Fenerbahçe'ye ödeme yapacak!

TFF, Kayserispor'un Mame Thiam transferinde ödemesi gereken ücretin gecikmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye 76 bin Euro ödemesine karar verildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF kararı duyurdu! Kayserispor, Fenerbahçe'ye ödeme yapacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2023 19:10
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

TFF, Kayserispor'un Mame Thiam transferinde ödemesi gereken ücretin gecikmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye 76 bin Euro ödeme yapmasına karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kayseri Spor Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve E.2023/22 - K.2023/57 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının kabulü ile cezai şarta %30 oranında uygulanan hakkaniyet indiriminin kaldırılarak cezai şart miktarının 76.000 Euro olarak düzeltilmesine karar verilmiştir." denildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery