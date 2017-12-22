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, Türk futbolunun bir yerlere gelebilmesi için altyapıya yatırım yapılmasının şart olduğunu söyledi.TBMM'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapan Bak, "Bazı kulüpler yatırım yapıyorlar. Örnek kulüpler var, Altınordu var bu noktada başarılı. Bursa, Trabzon yatırım yapıyor. Geçen hafta Bursa-Trabzon maçını izlediğimizde altyapıdan yetişmiş 5 oyuncuyu gördük, gurur duyduk, bunların sayısının artmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunun için de Türkiye Futbol Federasyonu'yla beraber hareket edeceğiz" dediFederasyonla bir araya geldiklerine de işaret eden Bak, "Altyapı yatırımlarını birlikte yapmayı planlıyoruz. Kulüplerimizle görüşüyoruz. Onlara bu noktada, saha ya da diğer konularda destek vermeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.