TFF ile Kulüpler Birliği arasında 'limit' zirvesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 13 Ocak Çarşamba günü Riva'da bir araya gelecek.



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının en önemli gündem maddesi; TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2020-21 sezonu takım harcama limitleri... Rakamlar belirlenirken güncel döviz kuru esas alındığı için limitlerinin düşük çıktığını ve ara transferde futbolcu alma şanslarının kalmadığını savunan çok sayıda kulüp, TFF'den eski kura göre hesaplama yaparak limitleri yenilemesini talep edecek.



Toplantıda ayrıca Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesinde futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılacağı ve fikir alış verişinde bulunulacağı bildirildi.



