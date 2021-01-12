Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Hırvatistan Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



TFF'den yapılan açıklamada, başkan Nihat Özdemir ve Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'in, iki ülke federasyonu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlı iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.



İş birliği anlaşmasının; antrenör eğitimleri, gençlik gelişim programları, hakem eğitimleri, VAR uygulamaları, alt yapı gelişimi, müsabaka organizasyonu gibi konular ile teknik konularda karşılıklı uzmanlık paylaşımını ve ortak çalışmalar yapılmasını kapsadığı aktarıldı.



Ayrıca anlaşma gereği Türkiye ile Hırvatistan milli takımları arasında tüm kategorilerde özel maçlar oynanacağı ve ikili kamplar düzenleneceği bildirildi.



Açıklamada anlaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen Özdemir, "Hırvatistan önemli bir futbol ülkesi ve bize katkı sağlayacak bir futbol kültürüne sahip. İdari ve teknik konularda yapacağımız ortak çalışmalarımız iki federasyon için de çok verimli olacaktır. Bu iş birliği ile futbolun evrensel rolünün bir kez daha önemini göstereceğiz. 2 yıl sürecek bu anlaşmanın Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum. Hırvatistan ile olan dostluğumuzu pekiştirecek olan bu anlaşma diğer federasyonlar için de bir dayanışma örneği olacak." ifadelerini kullandı.



Suker de "Bu anlaşma, Hırvatistan ve Türkiye futbol federasyonları arasında uzun süredir devam eden dostluğun bir kanıtıdır. Birlikte daha yakın çalışmamız ve iş birliğimizi daha da güçlendirmemiz için kesinlikle bir fırsat olduğuna inanıyorum ve bu anlaşmayı imzalamanın mükemmel bir adım olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İş birliğinin iki ülke futbolunun gelişmesini sağlayacağını belirten TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise, "Zaten Hırvatistan ile uzun zamandır aramızda çok iyi ilişkiler bulunuyordu. Şimdi artık iş tamamen resmiyete döküldü. Türkiye ve Hırvatistan'ın futbolun gelişmesi adına birbirinden alacağı çok şey var. Son Dünya Kupasında final oynayarak başarısını kanıtladı. Hırvatistan alt yapı ve genç oyuncular konusunda çok büyük bir gelişim gösterdi. Bizim de futbola çok yetenekli bir nüfusumuz var. Şimdi beraberce daha ileriye gideceğiz." şeklinde konuştu.







