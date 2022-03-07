TFF ile Digitürk anlaşamadı

Yayın ihalesinin imzalanması için son gün olan 7 Mart'ta TFF ile Digitürk anlaşamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF ile Digitürk anlaşamadı
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07 Mart 2022 21:15
TFF, Digiturk'le anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Futbol federasyonu, yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek diğer teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır.

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