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TFF, ikinci yarının ilk 3 hafta programını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 haftasının programını açıkladı.

TFF, ikinci yarının ilk 3 hafta programını açıkladı!
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10 Ocak 2019 18:13
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18, 19 ve 20. haftalarının müsabaka programı açıklandı.

18 Ocak 2019 Cuma günü ikinci devresi başlayacak olan Süper Lig'de açılış açını Akhisarspor ile Beşiktaş oynayacak.

İşte Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı:








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