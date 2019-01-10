TFF, ikinci yarının ilk 3 hafta programını açıkladı!

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18, 19 ve 20. haftalarının müsabaka programı açıklandı.
18 Ocak 2019 Cuma günü ikinci devresi başlayacak olan Süper Lig'de açılış açını Akhisarspor ile Beşiktaş oynayacak.
İşte Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı:
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18 Ocak 2019 Cuma günü ikinci devresi başlayacak olan Süper Lig'de açılış açını Akhisarspor ile Beşiktaş oynayacak.
İşte Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın