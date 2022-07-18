TFF Hukuk Kurulları toplantısı 20 Temmuz'da

Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Kuralları basın toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
TFF Hukuk Kurulları toplantısı 20 Temmuz'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2022 18:58
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşan hukuk kurullarının başkan ile üyelerinin tanıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı toplantının saat 16.00'da başlayacağı aktarıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ