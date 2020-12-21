TFF 'hükmen mağlubiyet' kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs vakaları nedeniyle takımların 9 kişi sahaya çıkamaması halinde maçların ertelenmeyeceğini, sahaya çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.



EDİTÖRÜN YORUMU; OYNA DEVAM



Bu karar ne anlama geliyor?

TFF, kulüplerin futbolcu tescil sürelerini de 6 aya indirerek bir anlamda tüm takımların olası koronavirüs vakalarına rağmen sahada kalmasını istiyor. Kulüpler de artık A Takım listelerinde bulundurmak zorunda oldukları futbolcu sayıları arrtırabilecek ve dolayısıyla bu alınan karar da olası bir koronavirüs vakasına karşın takımların altyapıdan daha fazla oyuncuyu A Takım kadrosuna almasını sağlayacak. Kısa ve öz olarak Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun ikinci yarısı aldığı bu karar ile şunu ifade ediyor; Oyna, devam!



İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI



"TFF Yönetim Kurulu'nun 21.12.2020 tarihli toplantısında; Covid-19 salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere Statü ve Talimatlarda değişiklik yapılmıştır.



Buna göre; Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır.



Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır.



Bununla birlikte; yine Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır."



