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TFF harekete geçti: MHK değişiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, artan şikayetlerin ardından MHK konusunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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TFF harekete geçti: MHK değişiyor!
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11 Kasım 2024 10:11
Son güncelleme 11 Kasım 2024 10:12
Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.

MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı öğrenildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.

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