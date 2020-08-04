TFF, harcama limitlerini açıkladı!

Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.



BAŞAKŞEHİR FK

Harcama Limiti: 148.395.590

%15 Sapma Dahil Tutar: 170.654.928 [20,85 Milyon Euro]





TRABZONSPOR

Harcama Limiti: 132.517.761

%15 Sapma Dahil Tutar: 152.395.425 [18,6 Milyon Euro]





BEŞİKTAŞ

Harcama Limiti: 259.217.149

%15 Sapma Dahil Tutar: 298.099.722 [36,4 Milyon €uro]





SİVASSPOR

Harcama Limiti: 88.657.667

%15 Sapma Dahil Tutar: 101.956.317





ALANYASPOR

Harcama Limiti: 96.808.526

%15 Sapma Dahil Tutar: 111.329.805





GALATASARAY

Harcama Limiti: 429.042.297

%15 Sapma Dahil Tutar: 493.398.642 [60,2 Milyon €uro]





FENERBAHÇE

Harcama Limiti: 154.411.381

%15 Sapma Dahil Tutar: 177.573.089 [21,7 Milyon €uro]





GAZİANTEP FK

Harcama Limiti: 136.137.671

%15 Sapma Dahil Tutar: 156.558.322





ANTALYASPOR

Harcama Limiti: 68.385.922

%15 Sapma Dahil Tutar: 78.643.810





KASIMPAŞA

Harcama Limiti: 69.248.141

%15 Sapma Dahil Tutar: 79.635.362





GÖZTEPE

Harcama Limiti: 79.831.274

%15 Sapma Dahil Tutar: 91.805.965





GENÇLERBİRLİĞİ

Harcama Limiti: 62.856.683

%15 Sapma Dahil Tutar: 72.285.186





KONYASPOR

Harcama Limiti: 79.706.208

%15 Sapma Dahil Tutar: 91.662.139





DENİZLİSPOR

Harcama Limiti: 94.243.985

%15 Sapma Dahil Tutar: 108.380.583





RİZESPOR

Harcama Limiti: 117.488.600

%15 Sapma Dahil Tutar: 135.111.890





YENİ MALATYASPOR

Harcama Limiti: 88.217.677

%15 Sapma Dahil Tutar: 101.450.328





KAYSERİSPOR

Harcama Limiti: 59.205.566

%15 Sapma Dahil Tutar: 68.086.401





ANKARAGÜCÜ

Harcama Limiti: 71.715.914

%15 Sapma Dahil Tutar: 82.473.301





HATAYSPOR

Harcama Limiti: 92.148.829

%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153





ERZURUMSPOR

Harcama Limiti: 92.148.829

%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153





FATİH KARAGÜMRÜK

Harcama Limiti: 92.148.829

%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153





UYULMAZSA, YAPTIRIMLAR



Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:



- Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.



- Yüzde 6 - yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.



-Yüzde 11 - yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.



- Yüzde 16 - yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



- Yüzde 21 - yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



- Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



