TFF, harcama limitlerini açıkladı!

Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
BAŞAKŞEHİR FK
Harcama Limiti: 148.395.590
%15 Sapma Dahil Tutar: 170.654.928 [20,85 Milyon Euro]
TRABZONSPOR
Harcama Limiti: 132.517.761
%15 Sapma Dahil Tutar: 152.395.425 [18,6 Milyon Euro]
BEŞİKTAŞ
Harcama Limiti: 259.217.149
%15 Sapma Dahil Tutar: 298.099.722 [36,4 Milyon €uro]
SİVASSPOR
Harcama Limiti: 88.657.667
%15 Sapma Dahil Tutar: 101.956.317
ALANYASPOR
Harcama Limiti: 96.808.526
%15 Sapma Dahil Tutar: 111.329.805
GALATASARAY
Harcama Limiti: 429.042.297
%15 Sapma Dahil Tutar: 493.398.642 [60,2 Milyon €uro]
FENERBAHÇE
Harcama Limiti: 154.411.381
%15 Sapma Dahil Tutar: 177.573.089 [21,7 Milyon €uro]
GAZİANTEP FK
Harcama Limiti: 136.137.671
%15 Sapma Dahil Tutar: 156.558.322
ANTALYASPOR
Harcama Limiti: 68.385.922
%15 Sapma Dahil Tutar: 78.643.810
KASIMPAŞA
Harcama Limiti: 69.248.141
%15 Sapma Dahil Tutar: 79.635.362
GÖZTEPE
Harcama Limiti: 79.831.274
%15 Sapma Dahil Tutar: 91.805.965
GENÇLERBİRLİĞİ
Harcama Limiti: 62.856.683
%15 Sapma Dahil Tutar: 72.285.186
KONYASPOR
Harcama Limiti: 79.706.208
%15 Sapma Dahil Tutar: 91.662.139
DENİZLİSPOR
Harcama Limiti: 94.243.985
%15 Sapma Dahil Tutar: 108.380.583
RİZESPOR
Harcama Limiti: 117.488.600
%15 Sapma Dahil Tutar: 135.111.890
YENİ MALATYASPOR
Harcama Limiti: 88.217.677
%15 Sapma Dahil Tutar: 101.450.328
KAYSERİSPOR
Harcama Limiti: 59.205.566
%15 Sapma Dahil Tutar: 68.086.401
ANKARAGÜCÜ
Harcama Limiti: 71.715.914
%15 Sapma Dahil Tutar: 82.473.301
HATAYSPOR
Harcama Limiti: 92.148.829
%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153
ERZURUMSPOR
Harcama Limiti: 92.148.829
%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153
FATİH KARAGÜMRÜK
Harcama Limiti: 92.148.829
%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153
UYULMAZSA, YAPTIRIMLAR
Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:
- Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.
- Yüzde 6 - yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.
-Yüzde 11 - yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.
- Yüzde 16 - yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
- Yüzde 21 - yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
- Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
BAŞAKŞEHİR FK
Harcama Limiti: 148.395.590
%15 Sapma Dahil Tutar: 170.654.928 [20,85 Milyon Euro]
TRABZONSPOR
Harcama Limiti: 132.517.761
%15 Sapma Dahil Tutar: 152.395.425 [18,6 Milyon Euro]
BEŞİKTAŞ
Harcama Limiti: 259.217.149
%15 Sapma Dahil Tutar: 298.099.722 [36,4 Milyon €uro]
SİVASSPOR
Harcama Limiti: 88.657.667
%15 Sapma Dahil Tutar: 101.956.317
ALANYASPOR
Harcama Limiti: 96.808.526
%15 Sapma Dahil Tutar: 111.329.805
GALATASARAY
Harcama Limiti: 429.042.297
%15 Sapma Dahil Tutar: 493.398.642 [60,2 Milyon €uro]
FENERBAHÇE
Harcama Limiti: 154.411.381
%15 Sapma Dahil Tutar: 177.573.089 [21,7 Milyon €uro]
GAZİANTEP FK
Harcama Limiti: 136.137.671
%15 Sapma Dahil Tutar: 156.558.322
ANTALYASPOR
Harcama Limiti: 68.385.922
%15 Sapma Dahil Tutar: 78.643.810
KASIMPAŞA
Harcama Limiti: 69.248.141
%15 Sapma Dahil Tutar: 79.635.362
GÖZTEPE
Harcama Limiti: 79.831.274
%15 Sapma Dahil Tutar: 91.805.965
GENÇLERBİRLİĞİ
Harcama Limiti: 62.856.683
%15 Sapma Dahil Tutar: 72.285.186
KONYASPOR
Harcama Limiti: 79.706.208
%15 Sapma Dahil Tutar: 91.662.139
DENİZLİSPOR
Harcama Limiti: 94.243.985
%15 Sapma Dahil Tutar: 108.380.583
RİZESPOR
Harcama Limiti: 117.488.600
%15 Sapma Dahil Tutar: 135.111.890
YENİ MALATYASPOR
Harcama Limiti: 88.217.677
%15 Sapma Dahil Tutar: 101.450.328
KAYSERİSPOR
Harcama Limiti: 59.205.566
%15 Sapma Dahil Tutar: 68.086.401
ANKARAGÜCÜ
Harcama Limiti: 71.715.914
%15 Sapma Dahil Tutar: 82.473.301
HATAYSPOR
Harcama Limiti: 92.148.829
%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153
ERZURUMSPOR
Harcama Limiti: 92.148.829
%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153
FATİH KARAGÜMRÜK
Harcama Limiti: 92.148.829
%15 Sapma Dahil Tutar: 105.971.153
UYULMAZSA, YAPTIRIMLAR
Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:
- Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.
- Yüzde 6 - yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.
-Yüzde 11 - yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.
- Yüzde 16 - yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
- Yüzde 21 - yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
- Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.