TFF: "Hakemin ikinci kovid-19 testi negatif"

TFF Sağlık Kurulu, ilk koronavirüs testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin ikinci testinin negatif olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
TFF: 'Hakemin ikinci kovid-19 testi negatif'
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11 Temmuz 2020 13:30
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, cuma günü koronavirüs testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin ikinci testinin negatif çıktığını duyurdu.

İşte TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TFF Sağlık Kurulu"



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