TFF, 'Geleceğin Yıldız Kızları' projesini hayata geçiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker, 'Geleceğin Yıldız Kızları' projesini hayata geçiriyor. U15 Milli Takımı için futbolcu havuzunu genişletmek ve kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak için tasarlanan projeye 2009, 2010, 2011 doğumlular katılabilecek.



Katılımcılar, Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri içeren videolarını ulkeryildizkizlar.tff.org sitesine yükleyerek seçmelere dahil olabilecekler. Yüklenen videolar arasında milli takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek.



Seçilen adaylar, 25-30 Ocak tarihleri arasında U15 Hazırlık Kampı'na katılacak. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri de içerecek. Projenin basın toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Basın toplantısına; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın A Milli Takım oyuncusu Ecem Esen katıldı.



BÜYÜKEKŞİ: KADIN FUTBOLU ADINA ÖNEMLİ BİR PROJE



Ülker ile yapılan projenin Türk sporunun geleceği açısından önemine dikkat çeken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ülker, Milli Takımlarımıza aşina ve geçmişte beraber birçok projeye imza attığımız bir partner olmanın ötesinde, bu topraklarda büyüyen her çocukta izi olan bir marka. Böyle bir marka ile U15 Kız Futbol Milli Takımı'nın futbolcu havuzunu geliştirerek, gençlerin hayallerini gerçekleştirecek olmak bizlere mutluluk veriyor. Özellikle kadınlarımız ve kadın futbolu adına önemli bir adım olan bu proje, Milli Takımımız için bir havuz oluşturma özelliğini taşıyor. TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları sürekliliği olan bir proje haline bürünerek, Türkiye Kadın Milli Takımı için yetenek havuzu oluşturacak. Bu kapsamda amacımız ve isteğimiz her yarı yıl tatilinde Ülker ve TFF bir kamp düzenleyerek genç futbolcuların Milli Takım'la buluşmasını sağlamak ve gençlerin hayallerine ulaşmasına destek vermek" ifadelerini kullandı.



METE BUYURGAN: AMACIMIZ KIZ ÇOCUKLARINA FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK



Türk sporuna, sporcusuna ve özellikle kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayan öncü markalardan biri olduklarını ifade eden Ülker CEO'su Mete Buyurgan ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için oluşturulan 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' Projesi'ni, uzun yıllardır omuz omuza ilerlediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu'yla birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için kadınların toplumda, iş yaşamında, sporda kısaca her alanda eşit yer almaları önemli bir hedef. İnanıyoruz ki ana sponsoru olduğumuz Kadın Futbol Milli Takımlarımız bu hedef için çok önemli bir rol model. Biliyoruz ki futbol sadece bir 'erkek oyunu' değil. Bu sebeple de diyoruz ki genç kızlarımız, milli futbolcularımız size nasıl yol gösterdiyse, sizler de bu yolu aydınlatın. Bu yolu genişletin, kadın futbolunu ve Türkiye Kadın Milli Futbol Takımını her zaman daha ileriye birlikte taşıyalım" şeklinde konuştu



NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: PROJE KADIN FUTBOLUNUN GELECEĞİNE UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLADI



Son günlerde Türkiye'de kadın futbolu adına verilen çabaların sonuç vermeye başladığının altını çizen Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da, "Cumhuriyetimizin 100. yılında TFF-Ülker iş birliğiyle başlatılacak olan Geleceğin Yıldız Kızları Projesi; fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra her kız çocuğuna futbol topu ile tanışma ve oyunun içinde olma fırsatı tanıyarak, geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlayacaktır. Geçmişten günümüze kadın futbolunun yanında olan Ülker'e ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim. Türkiye sanayisinde önemli yeri olan Ülker, kadın futbolu alanında da yolu açan, geliştiren taraf olacaktır" diye konuştu.



ECEM ESEN: GENÇ KARDEŞLERİMİN BU FIRSATLARI YAKALAMASINDAN SON DERECE MUTLUYUM



Kadın futboluna verilen desteklerin geleceğin yıldız kızlarını keşfetmek adına büyük değer taşıdığını söyleyen milli futbolcu Emine Ecem Esen, "Geleceğin Yıldız Kızları projesi eminim futbol köyleri başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bizler A takım oyuncuları olarak geçmişte bu tarz fırsatlara sahip olmadan yolumuzu bulmaya çalıştık. Şimdi genç kardeşlerimin bu fırsatları yakalamasından son derece mutluyum" dedi.