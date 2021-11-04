'TFF, Galatasaray'a ceza veremez'

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Lokomotiv Moskova maçına tam kapasite taraftar alınmasına izin vermemesinin ardından TFF'ye rest çekti. Lokomotiv Moskova maçında tribünlerin tamamen açılacağını duyuran Galatasaray'ın bu kararını Levent Tüzemen değerlendirdi.



Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında "3 büyük kulübün geçmişte fazla seyirci almasına sessiz kalan TFF, Galatasaray'ın aldığı bu karardan dolayı asla ceza veremez ve vermemeli. Diğer takımlara ceza vermedi, Galatasaray'a da veremez." ifadelerini kullandı.



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"Futbol Ekonomi Forumu'na konuk olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kast ederek bazı maçlarda tribün yasağının delindiğini itiraf etti. Beşiktaş'ın Dortmund, Fenerbahçe'nin Antwerp ve Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde bu durum yaşandı.



Sezon başından beri kurallara uyarak harekete eden Galatasaray yönetimi, TFF'ye saygı olarak seyirci arttırımı talebinde bulundu. Bu iyi niyetin karşılığında TFF, ret cevabı verdi. Lokomotiv Moskova maçına gelmek için o kadar fazla seyirci baskısı oluştu ki Galatasaray yönetimi, 9 Kasım'da başlayacak full kapasiteyle oynama hakkını, bu karşılaşmada uygulama kararı aldı.



Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı, Türkiye'nin puanı açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray kazandığında hem ülke puanı yükselecek hem de takım gruptan çıkma şansını garantileyecek.



3 büyük kulübün geçmişte fazla seyirci almasına sessiz kalan TFF, Galatasaray'ın aldığı bu karardan dolayı asla ceza veremez ve vermemeli.



Diğer takımlara ceza vermedi, Galatasaray'a da veremez. Bu Galatasaray için hayati bir maç. Aslında 9'unda bu kararın alınmasının sebebi, Cebelitarık ile oynanacak milli maçı tam kapasiteyle oynamak."





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